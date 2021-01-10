Путин на совещании обсудил вопросы нагорнокарабахского урегулирования

Стороны обсудили тему международного значения, связанную с обеспечением мирного процесса в нагорнокарабахском урегулировании.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Кремля.

"В преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе", - сказано в сообщении.

Также на совещании речь шла об обеспечения безопасности в новогодние праздники.

В дискуссии приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее российский лидер поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они также обсудили вопросы, связанные со встречей лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

"В рамках координации действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил некоторые вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон выразил поддержку усилиям России в содействии урегулированию в Нагорном Карабахе. Президенты во время разговора отметили важность оказания гуманитарной помощи пострадавшим, в том числе по линии профильных международных организаций.

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