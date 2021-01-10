Жапаров с отрывом побеждает на выборах президента Киргизии

В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. После подсчета данных с 96% участков на выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров, набирая 79,24% голосов избирателей. Об этом заявила руководитель Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова.

На втором месте - оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров (6,7% голосов), на третьем - бизнесмен Бабыржан Тольбаев (2,35%).

Явка на президентских выборах, по предварительным данным, составила более 38%. Инаугурация нового президента Киргизии должна пройти не позднее 1 марта.

Жапаров пришел к власти после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших беспорядков. Чтобы принять участие в выборах президента 14 ноября, он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Также в воскресенье в Киргизии прошел референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.

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