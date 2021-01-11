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Ангела Меркель

Блокировка аккаунтов Трампа вызвала критику со стороны канцлера ФРГ

© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210111/33205767/blokirovka-akkauntov-trump-vyzvala-kritiku-so-storony-kantslera-germany.html

Федеральный канцлер обозначила свою позицию в связи с долгосрочной блокировкой аккаунта действующего президента США.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Принятое руководством американских социальных сетей решение о долгосрочной блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях раскритиковала канцлер Германии Ангела Меркель. Как пишут "Известия", об этом в понедельник, 11 января, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Дональд Трамп.
© REUTERS / JIM BOURG
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Он подчеркнул, что, по мнению Меркель, подобные решения нужно принимать, основываясь на букве закона.

"Может быть ограничено, но только в соответствии с законом и в тех рамках, которые определяет законодатель, а не в соответствии с решениями руководства социальных медиа <…> С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе", – отметил Зайберт.

Отмечается, что федеральный канцлер при этом считает, что руководство социальных сетей имеет право маркировать некоторые публикации.

"Операторы социальных сетей несут высокую ответственность за то, чтобы политическая дискуссия не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию, и нельзя праздно наблюдать, как в определенных каналах публикуют контент, который подпадает под эти категории, поэтому важно, чтобы делались пометки (к сообщениям), как это было в последние месяцы", — приводит издание слова представителя правительства ФРГ.

Напомним, что 8 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, обусловив это риском "подстрекательства к насилию". 

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