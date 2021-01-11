В США готовятся вооруженные протесты - СМИ

Американская пресса пишет, что до инаугурации избранного президента Джо Байдена в стране могут пройти далеко не мирные акции протеста.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. С этой недели и как минимум до инаугурации избранного президента Джо Байдена во всех 50 штатах США и у Капитолия в Вашингтоне планируются вооруженные акции протеста. Об этом в понедельник сообщил журналист телеканала ABC News Аарон Катерский со ссылкой на внутренний документ ФБР, пишет РИА Новости.

"Вооруженные протесты планируются во всех 50 штатах у заксобраний с 16 января как минимум до 20 января, и у Капитолия с 17 января до 20 января", - цитирует агентство.

ФБР сообщило, что 16 января известная им группа вооруженных людей планирует направиться в столицу США.

"Они предупредили, что, если конгресс попробует отстранить президента через 25-ю поправку, случится крупное восстание", - говорится в документе.

Отмечается, что группа призывает к захвату судов всех уровней и административных зданий, если Трамп будет отстранен до инаугурации.

Ранее в понедельник демократы представили конгрессу резолюцию об отстранении действующего президента США Дональда Трампа.Однако республиканцы промешали немедленному рассмотрению этого вопроса.

Представитель демократической партии обратился с просьбой рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25 поправки к конституции, позволяющей ему немедленно прекратить полномочия Трампа как главы государства в связи с его неспособностью выполнять их. Заседание по этому вопросу продолжится во вторник.

Кроме того, демократы официально внесли в конгресс статью импичмента Дональду Трампу о "подстрекательстве к мятежу". Если палата представителей поддержит резолюцию, далее за это должны проголосовать две трети членов сената, который выйдет с каникул за день до инаугурации Джо Байдена.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

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