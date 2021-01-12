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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото

Кулеба: визит президента Молдовы – свидетельство перезагрузки отношений

© Photo : Ministerul Afacerilor Externe al României
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210112/33213532/kuleba-vizit-prezidenta-moldovy-svidetelstvo-perezagruzki-otnosheniy.html

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает знаковым то, что свой первый заграничный визит президент Молдовы совершает именно на Украину.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Визит президента Молдовы Майи Санду на Украину свидетельствует о начале перезагрузки отношений между Киевом и Кишиневом. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Кресла министров в зале заседаний правительства Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Это (визит – ред.) о перезагрузке. Во-первых: главной новостью уже является то, что свой первый заграничный визит президент Молдовы совершает именно на Украину… Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины и вообще мы работаем всегда над тем, чтобы авторитет Украины в нашем регионе всегда рос", – сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник.

Президент Молдовы Майя Санду 12 декабря находится с визитом на Украине по приглашению своего украинского коллеги. В Киеве у Санду запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым. По итогам встреч будет подписан ряд двусторонних документов.

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