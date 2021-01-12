Зеленский: позиция Украины по приднестровскому вопросу остается неизменной

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам дискуссии с находящимся с визитом в Киеве президентом Молдовы Майей Санду заявил, что позиция Украины по приднестровскому вопросу остается неизменной.

"Обговорили ситуацию в Приднестровском регионе и обменялись мнениями по поводу наших дальнейших шагов относительно Приднестровья с учетом посреднической роли Украины в формате "5+2". Позиция Украины по поводу Приднестровья неизменна. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы в ее международно признанных границах", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что в ходе встречи с Санду достигнута договоренность активизировать диалог на высшем уровне и сделать его динамичным и результативным. Для этого стороны договорились создать "Президентский совет", где будут координировать решения вопросов двустороннего характера.

"Согласились, что приоритетными сферами станут энергетика, инфраструктура, транспорт, транзит. У нас есть амбициозная идея по строительству совместной магистрали, которая объединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство приграничного моста для перехода реки Днестр, что сократит время в пути от одной столицы до другой до пяти часов", – отметил президент Украины.

Он обратил внимание на то, что Киев и Кишинев также нацелены на активизацию торговли, упрощение транзита, на совместную борьбу с контрабандой на молдавско-украинской границе.

"Есть еще много работы для углубления нашего сотрудничества в энергетической сфере: увеличение объемов природного газа в украинских хранилищах при транзите топлива через Молдову в Украину, возобновление поставок электроэнергии в Молдову и транзит электроэнергии в Румынию через Молдову", – отметил Зеленский.

Также стороны обсудили проблемные вопросы, которые "были на паузе", так называемые пакетные договоренности.

"Договорились об активизации ответственных переговорных групп, что приведет к консенсусу между нашими странами. Намерены решить все эти вопросы повестки наших добрососедских отношений. Это в интересах и Украины, и Молдовы", – добавил Зеленский.

Он сообщил, что также в ходе беседы обсуждены вопросы интеграции Молдовы и Украины в ЕС. "Членство в Евросоюзе – это стратегическая цель. Тут наши подходы совпадают", – добавил украинский президент.

Также Зеленский сообщил, что стороны обсудили и тему поставок вакцины от коронавируса в обе страны.

По итогам встречи президенты Молдовы и Украины подписали совместное заявление, а также меморандум о развитии транзитного потенциала транспорта между двумя странами.

Президент Молдовы Майя Санду 12 декабря находится с официальным визитом на Украине по приглашению своего украинского коллеги. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы государства.

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