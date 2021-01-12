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Дмитрий Козак

Козак прилетел в Берлин на встречу политсоветников "нормандского формата"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210112/33219054/kozak-priletel-v-berlin-na-vstrechu-politsovetnikov-normandskogo-formata.html

В столице Германии проходит очередная встреча политических советников "нормандского формата" по Украине.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Для участия в саммите политсоветников "нормандского формата" по Украине в Берлин во вторник прибыл замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

"Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата", – цитирует РИА Новости заявление посольства России в Берлине.

"Нормандская четверка" – рабочий орган в составе руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущий пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений.

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Сообщается, что на первом за три года саммите в Париже, который состоялся 9 декабря 2019 года, участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы.

Также было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, сообщил прессе, что стороны провели обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе, по итогам встречи прорывов нет, вопрос о проведении саммита "нормандской четверки" не обсуждался.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.

Вопрос урегулирования обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа по деэскалации, тем не менее локальные перестрелки по-прежнему продолжаются.

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