Встреча Санду с Зеленским: о чем заявила президент Молдовы

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщила, что стороны договорились вывести отношения между двумя странами на другой уровень, а именно на уровень стратегического партнерства. Об этом она заявила во вторник на совместном брифинге в Киеве.
"За последние годы молдавско-украинский диалог между лидерами двух стран был практически приостановлен. Украина – стратегический партнер Молдовы, и сохранение постоянного и прагматичного сотрудничества с Украиной – важная цель республики и института президента", – сказала Санду.
Также, как заявила Санду, стороны намерены продолжить работать над программами евроинтеграции обеих стран. "Этот путь – стратегическая цель Молдовы и Украины", – добавила Санду.
Президент Молдовы выступила за укрепление диалога между Кишиневом и Киевом в рамках "Восточного партнерства".
"Отдельно коснулись вопросов, которые остаются нерешенными в течение долгого времени в отношениях Молдовы и Украины... В этом контексте договорились о перезагрузке диалога по линии профильных ведомств наших стран, в том числе продолжения деятельности рабочих, двусторонних и секториальных комиссий", – добавила Санду.
"Учитывая, что воды Днестра обеспечивают жизнь свыше семи миллионов человек, Молдове и Украине важно продолжать двусторонний диалог для обеспечения защиты и благоразумного использования реки Днестр", – сказала президент Молдовы.
Санду отметила, что также стороны намерены вплотную заняться поиском долгосрочного решения, которое даст возможность совершать поездки в обе страны на основе внутренних паспортов.
"Высказались по поводу того, что решение существующих проблем в самое ближайшее время позволит сконцентрироваться на запуске новых проектов в различных областях - инфраструктура, транспорт, экология, туризм, - в том числе с потенциальным участием европейских партнеров. В рамках встречи обсуждался проект развития дорожной инфраструктуры по маршруту Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев. Это позволит создать транспортный коридор, который сократит время в пути между Кишиневом и Киевом", – отметила Санду.
В ходе беседы, по ее словам, поднимались вопросы национальной безопасности Молдовы и Украины, а также безопасности в регионе.
Президент Молдовы Майя Санду 12 декабря находится с официальным визитом на Украине по приглашению своего украинского коллеги. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы государства.
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