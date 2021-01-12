Встреча Санду с Зеленским: о чем заявила президент Молдовы

Глава государства обратила внимание на важность диалога между Молдовой и Украиной, обозначив основные направления двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщила, что стороны договорились вывести отношения между двумя странами на другой уровень, а именно на уровень стратегического партнерства. Об этом она заявила во вторник на совместном брифинге в Киеве.

"За последние годы молдавско-украинский диалог между лидерами двух стран был практически приостановлен. Украина – стратегический партнер Молдовы, и сохранение постоянного и прагматичного сотрудничества с Украиной – важная цель республики и института президента", – сказала Санду.

Она обратила внимание на то, что Кишинев и Киев делают важный шаг к установлению стратегических отношений путем принятия решения создать "Совет президентов Молдовы и Украины, как новый постоянный формат сотрудничества на высшем уровне". По словам Санду, этот механизм поможет в разработке программ и стратегий и внесет вклад в решение проблем двусторонней повестки, а также даст возможность следить за реализацией достигнутых договоренностей.

Также, как заявила Санду, стороны намерены продолжить работать над программами евроинтеграции обеих стран. "Этот путь – стратегическая цель Молдовы и Украины", – добавила Санду.

Президент Молдовы выступила за укрепление диалога между Кишиневом и Киевом в рамках "Восточного партнерства".

"Отдельно коснулись вопросов, которые остаются нерешенными в течение долгого времени в отношениях Молдовы и Украины... В этом контексте договорились о перезагрузке диалога по линии профильных ведомств наших стран, в том числе продолжения деятельности рабочих, двусторонних и секториальных комиссий", – добавила Санду.

По ее словам, в ходе встречи с Зеленским речь также шла об обеспечении безопасности на границе между странами, экологии, сотрудничестве в энергетике, обсуждались вопросы взаимного признания прав собственности, сбалансированного развития торговли, либерализации междугороднего транспорта, а также проблемы Днестровского каскада ГЭС.

"Учитывая, что воды Днестра обеспечивают жизнь свыше семи миллионов человек, Молдове и Украине важно продолжать двусторонний диалог для обеспечения защиты и благоразумного использования реки Днестр", – сказала президент Молдовы.

Санду отметила, что также стороны намерены вплотную заняться поиском долгосрочного решения, которое даст возможность совершать поездки в обе страны на основе внутренних паспортов.

"Высказались по поводу того, что решение существующих проблем в самое ближайшее время позволит сконцентрироваться на запуске новых проектов в различных областях - инфраструктура, транспорт, экология, туризм, - в том числе с потенциальным участием европейских партнеров. В рамках встречи обсуждался проект развития дорожной инфраструктуры по маршруту Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев. Это позволит создать транспортный коридор, который сократит время в пути между Кишиневом и Киевом", – отметила Санду. © Photo : Ministerul Afacerilor Externe al României Кулеба: визит президента Молдовы – свидетельство перезагрузки отношений

В ходе беседы, по ее словам, поднимались вопросы национальной безопасности Молдовы и Украины, а также безопасности в регионе.

Президент Молдовы Майя Санду 12 декабря находится с официальным визитом на Украине по приглашению своего украинского коллеги. Это ее первый зарубежный визит в качестве главы государства.

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