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Молдова и Турция развивают сотрудничество в области транспорта

© CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210112/33221122/moldova-i-turkey-razvivayut-sotrudnichestvo-v-oblasti-transporta.html

Турция сохраняет важное место в экономике Молдовы в качестве одного из ведущих инвесторов и торговых партнеров нашей страны.

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. В Анкаре состоялась встреча посла Республики Молдова Дмитрия Кройтора с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмайлоглу.

Водительские права.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Одобрен договор о признании водительских прав Молдовы в Турции

На встрече представитель молдавской дипмиссии подчеркнул заинтересованность республики в активизации двустороннего сотрудничества с Турцией в области транспорта и инфраструктуры. Собеседники обсудили вопросы удвоения количества разрешений на международные перевозки, которые выдаются молдавским перевозчикам, и переход на электронную систему их предоставления.

Также посол Молдовы и глава Минтранса Турции рассмотрели вопрос о развитии сотрудничества между железной дорогой Молдовы и железной дорогой Турции, повестку дня первого заседания комиссии по грузовым перевозкам и развитию дорожной инфраструктуры.

Турция является седьмым по величине торговым партнером (с долей около 7 процентов) и седьмым по значимости инвестором в Молдове. В настоящее время в стране действует более 1200 предприятий с турецким капиталом, а инвестиции в уставный капитал составляют почти миллиард леев.

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Теги:
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