Итоги встречи политсоветников "нормандской четверки" в Берлине

Переговоры в столице германии продлились более шести часов, с российской стороны в них принял участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Полезной назвал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встречу политсоветников "нормандской четверки" в Берлине. Отметив, что "похвастаться" результатом нельзя, он подчеркнул, что беседа была "бурной", пишет РИА Новости.

"Дай бог, чтобы все были здоровы после этой бурной беседы", - сказал Козак журналистам, уточнив, что пандемия коронавируса с точки зрения российской делегации не помешала переговорному процессу.

Говоря об итогах переговоров в Берлине, замглавы администрации президента РФ подчеркнул, что пока "окончательное решение политической составляющей" не найдено.

"К сожалению, похвастаться нечем. Могу сказать, чем отличалась сегодняшняя встреча. Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей. Найти окончательные решения не удалось", - заявил он.

Козак отметил, что стороны подготовили "новые принципы и подходы" к реализации направлений дорожной карты по всеобъемлющему урегулированию в рамках контактной группы. По словам замглавы администрации российского президента, режим прекращения огня на Донбассе "с лета худо-бедно соблюдается", и для Украины начать боевые действия "было бы самоубийством". Он добавил, что в настоящее время "нет ощущения", что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены.

Прогнозировать влияние смены власти в США на урегулирование украинского конфликта сложно, но "что-то должно измениться", также заявил Дмитрий Козак.

"Прогнозировать это сложно, идут различные процессы. Вы, наверное, слышали, сегодня целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы", - подчеркнул он в беседе с журналистами.

Козак напомнил, что избранный президент Джо Байден активно "курировал" украинское направление внешней политике в администрации Барака Обамы. "Наверно, что-то должно, по идее, измениться. Но здесь прогнозировать... США самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику", - добавил он.

Политические советники лидеров стран "нормандского формата" и представители МИД "четверки" договорились о новой встрече через две недели, она пройдет в онлайн-формате.

Переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине начались во вторник, в 14.00 по кишиневскому времени, и продлились более шести часов. Предметом встречи стало обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.

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