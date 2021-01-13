Импичмент Трампу: нижняя палата готова сказать "да", сенат догуливает каникулы

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп несет ответственность за нападение протестующих на Капитолий, заявил в среду лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.
"Президент несет ответственность за нападение протестующих на конгресс в среду. Он должен был немедленно осудить толпу, когда видел, что происходит. Эти факты требуют немедленных действий от президента Трампа, принятия своей доли ответственности", – сказал Маккарти в ходе дебатов по вопросу импичмента.
После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел заявил, что не намерен созывать палату досрочно, таким образом, полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся.
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