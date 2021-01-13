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Быть или не быть импичменту?

Импичмент Трампу: нижняя палата готова сказать "да", сенат догуливает каникулы

© REUTERS / Shannon Stapleton
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210113/33236601/impichment-trumpu-nizhnyaya-palata-sudya-po-vsemu-za-senat-dogulivaet-kanikuly.html

Как ожидается, подконтрольная демократам палата представителей в среду выскажется за отрешение действующего президента от власти. За это готовы голосовать даже однопартийцы нынешнего хозяина Белого дома.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп несет ответственность за нападение протестующих на Капитолий, заявил в среду лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти.

"Президент несет ответственность за нападение протестующих на конгресс в среду. Он должен был немедленно осудить толпу, когда видел, что происходит. Эти факты требуют немедленных действий от президента Трампа, принятия своей доли ответственности", – сказал Маккарти в ходе дебатов по вопросу импичмента.

Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Stringer
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Как ожидается, подконтрольная демократам палата представителей в среду проголосует за импичмент. Это сделает Трампа первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел заявил, что не намерен созывать палату досрочно, таким образом, полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся.

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