Россия выходит из Договора по открытому небу

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе (ДОН) начала Россия, заявили в МИД.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства, его цитирует РИА Новости.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он вступил в силу спустя 10 лет и был нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны.

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ДОН позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. Москва заявила, что будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Выход США из ДОН делает договор нежизнеспособным, заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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