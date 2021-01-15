С кем президент Молдовы встретится в Брюсселе — опубликована программа визита

Ожидается, что с гостьей проведут переговоры ряд высших европейских чиновников и представителей бельгийского королевства.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Официальный визит президента Молдовы в Брюссель будет двухдневным, сообщила администрация главы государства, и состоится 18-19 января.

В столице Европейского союза с президентом Молдовы проведут встречи:

председатель Европейского совета Шарль Мишель; © Sputnik / Osmatesco Волницкий: Запад нам не поможет, или Чего ожидать от визита Санду в Брюссель

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Борелл;

еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан;

еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс;

еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.

Президент также встретится со спикером Европарламента Давидом Марией Сассоли, премьером Бельгии Александром де Кро и королем Бельгии Филиппом.

Вместе с президентом в Брюссель отправятся советник по внешней политике Кристина Герасимова и замдиректора Государственной службы охраны Василе Попа.

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