Не (мой) праздник: Трамп намерен покинуть Вашингтон утром в день инаугурации

В то же время 45-й президент США планирует организовать прощальное мероприятие на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где базируются самолеты, которыми пользуется американский лидер.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон в день инаугурации избранного президента Джо Байдена утром 20 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Неделю назад Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Сообщалось, что Трамп может покинуть Вашингтон 19 января.

Согласно источнику, Трамп планирует организовать прощальное мероприятие на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где базируются самолеты, которыми пользуется президент США. Источник добавил, что позднее Трамп планирует отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Inside Trump’s last days: A shrinking circle of loyal aides are struggling to contain an increasingly angry and isolated president https://t.co/ge7P5M7Pob by @steveholland1 @jeffmason1 @mattspetalnick and @andrea_shalal — Reuters (@Reuters) January 15, 2021

​Трамп станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего сменщика.

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