Решено: ХДС возглавит Армин Лашет

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. По итогам второго тура голосования на съезде объединения новым председателем правящей в Германии партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) стал Армин Лашет, передает РИА Новости.

За него был отдан 521 голос - абсолютное большинство. На пост председателя претендовал также бывший министр по делам окружающей среды, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген. Однако по итогам первого тура его кандидатура отпала.

Армин Лашет занимает должность премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной в Германии. Он единственный из кандидатов имеет опыт управления целым регионом и возглавляет самое многочисленное земельное объединение ХДС.

Как пишет агентство, нового главу ХДС называют центристом: он готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности, с социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство. Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Ангеле Меркель и может продолжить ее партийную политику. Кроме того, в нынешней гонке он выступает как "кандидат базиса", то есть много рядовых членов ХДС хотели бы видеть его на посту лидера партии.

Предполагается, что Лашет станет и кандидатом в канцлеры Германии от альянса ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг и сменит Меркель во главе немецкого правительства. В сентябре 2021 года в ФРГ состоятся выборы в бундестаг и канцлер Ангела Меркель не будет претендовать на эту должность.

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