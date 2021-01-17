Три дня до инаугурации: на улицах Вашингтона выросли заборы

Вторая линия ограждения вокруг Белого дома замкнулась в пяти кварталах от резиденции президента США, все въезды в центр столицы охраняют военные.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Несколько кварталов вокруг Белого дома попали за второй ряд ограждения, с севера забором перекрыты въезды в центр города. Также огорожены и прилегающие скверы, передает РИА Новости.

Белый дом и подходы к нему были полностью заблокированы еще за пять дней до инаугурации.

Сейчас же въезды в город на улицу, ведущую к Капитолию, перекрыты кордоном национальной гвардии. "Если представлять это на карте Вашингтона, получится прямоугольник, вокруг которого еще один, снизу еще несколько, а линии бетонных блоков соединяют это с трапецией забора вокруг Капитолия, на каждом перекрестке посты и патрульные. По крайней мере, на некоторых участках ограждения написано "арендовано" и с названием компании указан телефон. Значит, вероятно, заборы здесь не навсегда", - отмечает РИА Новости.

В субботу под охраной бойцов нацгвардии - еще и внешний периметр вокруг Капитолия. Вооруженные солдаты выборочно проверяют проезжающие автомобили.

Ранее от Национальной гвардии Пуэрто-Рико в американскую столицу на самолете ВВС США отправились более 120 солдат. Министерство обороны США уполномочило 21 тысячу военнослужащих нацгвардии оказать помощь правоохранительным органам в обеспечении порядка во время инаугурации Джо Байдена. Также в Вашингтоне заранее закрывают специальными щитами окна офисных зданий, в том числе ведущих СМИ страны.

Американская пресса сообщает, что подобных мер безопасности не видела никогда, даже после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Не обошлось и без инцидентов. В ночь на субботу полиция Капитолия задержала в центре Вашингтона вооруженного пистолетом мужчину. Была установлена его личность: это Аллен Биллер из Вирджинии, он припарковал свой пикап рядом с полицейской машиной у пропускного пункта к северу от Капитолия и предъявил полицейским то, что назвал неофициальными пропускными документами.

На вопрос, было ли при нем оружие, мужчина ответил, что у него есть полуавтоматический пистолет "Глок" с 17 патронами в магазине. В результате полиция изъяла пистолет, 509 патронов к нему и дополнительный магазин для перезарядки, а также патроны для дробовика. Биллера арестовали среди прочих статей за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов.

Церемония инаугурации избранного президента США намечена на 20 января. Как пишет Газета.ру, предполагается, что Джо Байден и Камала Харрис принесут присягу на западной террасе Капитолийского холма. Затем последует смотр войск, он символизирует мирную передачу власти. После этого президентский кортеж отправится к Белому дому в сопровождении военнослужащих. Однако ни приветствующей толпы, ни традиционного парада (он пройдет виртуально) не будет. Действующий президент Дональд Трамп ранее заявил, что намерен покинуть Вашингтон в среду утром и планирует организовать прощальное мероприятие на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova