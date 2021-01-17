Представитель МИД России объяснила значение выхода страны из ДОН

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) - это закрытие досье, которое было актуально при прошлой администрации, а никак не знак для новой администрации США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Это было их решение (прошлой администрации США - ред.), соответственно, мы эту тему при них же и закрываем. Это никакой не знак в будущее, это закрытие досье, которое было актуально при предыдущей администрации, это логично", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

О запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу МИД РФ объявил в пятницу.

Россия выходит из Договора по открытому небу>>>

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - отмечалось в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он вступил в силу спустя 10 лет и был нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны. ДОН позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

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