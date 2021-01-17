18:11 17 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.00
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Официальный представитель МИД России М. Захарова

Представитель МИД России объяснила значение выхода страны из ДОН

Пресс-служба МИД РФ
Политика
Получить короткую ссылку
3910
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1d/32686143.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210117/33278404/mid-russia-obyasnil-znachenie-vykhoda-strany-iz-don.html

Ранее Москва объявила, что начинает внутригосударственные процедуры по выходу из международно-правового акта.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) - это закрытие досье, которое было актуально при прошлой администрации, а никак не знак для новой администрации США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Это было их решение (прошлой администрации США - ред.), соответственно, мы эту тему при них же и закрываем. Это никакой не знак в будущее, это закрытие досье, которое было актуально при предыдущей администрации, это логично", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

О запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу МИД РФ объявил в пятницу.

Россия выходит из Договора по открытому небу>>>

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", -  отмечалось в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства. 

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он вступил в силу спустя 10 лет и был нацелен на укрепление безопасности в Европе после холодной войны. ДОН позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Войти дважды в один ДОН. Вернется ли Байден в договоры с Россией


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Детеныши белого медведя в сафари-парке Геленджика. Малыши появились на свет под Рождество.
Фото - Милые пушистики: необычное пополнение в сафари-парке Геленджика
Из-за мороза Останкинская телебашня покрылась слоем снега и льда – видео
Видео: Синий-синий иней: Останкинская башня замерзла
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться