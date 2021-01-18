Лавров - о СМИ в Латвии: все граждане имеют право на альтернативную информацию

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Доступ к информации гарантирован многочисленными решениями ОБСЕ, международным пактом о гражданских политических правах, заявил в понедельник на большой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лаврой, комментируя ситуацию с журналистами в Латвии.
"Мы на самом деле предпринимаем очень серьезные шаги, обсуждаем эту тему на наших еженедельных совещаниях. Делаем особый упор не просто, что мы должны где-то продекларировать свое неприятие подобных грубейших нарушений и национального законодательства, и международных обязательств, но мы должны обязательно задействовать международные механизмы", - сказал Лавров.
По его словам, Россия уже делала представление и в ООН, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, и продолжит эту работу. "Но когда такие вещи случаются, когда у нас есть неоспоримые, неопровержимые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да еще и с угрозой завести уголовное дело, то те механизмы, которые существуют в правозащитных форматах ООН, где немало докладчиков по разным аспектам нарушений прав человека, и в Совете Европы есть специальный комиссар по свободе СМИ, и в ОБСЕ, они не могут оправдать то, что делают в Латвии и в соседних странах Прибалтики. Поэтому они пишут нам письма", - добавил Лавров.
Лавров добавил, что в РФ продолжат "добиваться от международных структур вменяемых действий". "Но параллельно мы хотим поднимать неправительственные организации, которые имеют полное право обращаться в суды. Отказ в судах дает право обращаться в ЕСПЧ, он уже пару раз касался темы СМИ, хотя прецедентов раньше таких не было", - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров добавил, что Европейский суд по правам человека "должен теперь посмотреть на ситуацию, которая даже не подлежит двойному толкованию".
"Она настолько очевидная, что я не думаю, что суд должен долго рассматривать, прежде чем вердикт будет вынесен. Мы уже работаем с юристами-международниками", - сказал министр.
По словам главы МИД РФ, планируется использовать и Фонд защиты прав соотечественников, который в том числе будет готов помогать журналистам.
"Подтверждаю нашу поддержу Sputnik не просто потому, что это российское СМИ или созданное российским СМИ, просто потому, что граждане любой страны, в том числе граждане Латвии, имеют право на альтернативные источники информации. Доступ к информации гарантирован многочисленными решениями ОБСЕ, международным пактом о гражданских политических правах", - подчеркнул глава МИД РФ.
"В пактах и решениях ОБСЕ, принятых на высшем уровне, которые Запад не устает цитировать, записана обязанность государства обеспечивать на своей территории каждому человеку свободный доступ к информации. Так что Sputnik пользуется нашей полной поддержкой, и я знаю, что Sputnik пользуется популярностью моих западных коллег. Они СМИ, такие как Sputnik и RT, считают важными, для того чтобы иметь и другую точку зрения по сравнению с той, которая унифицированно насаждается по любому поводу западными СМИ", - подчеркнул Лавров.
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