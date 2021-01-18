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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: РФ важно понять, кто будет определять позицию США по применению вооружений

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik Молдова
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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас РФ не знает позиции нового спецпредставителя США по контролю над вооружениями.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Россия надеется получить ответ на вопрос о том, кто именно будет определять позицию США по применению ядерного оружия, заявил в понедельник на большой пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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СПУТНИК_LIVE: Пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
"Нам очень важно, как и кто в конечном счете будет определять позицию США в сфере стратегических наступательных вооружений... Мы не получили ответ на инициативу, наверное, уже двухлетней давности, если уже не больше, о том, чтобы в новых условиях четко подтвердить то, что в свое время заявили Горбачев и Рейган: о недопустимости ядерной войны, о невозможности победить в ядерной войне и о том, что ядерная война по этим причинам не должна быть никогда развязана", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что в настоящее время РФ не знает позициинового спецпредставителя США по контролю над вооружениями, однако позиция Маршалла Биллингсли, занимающего эту должность в данный момент, носит явно негативную окраску.

Ракетный комплекс Искандер-М, фото из архива.
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Ранее Биллингсли написал статью, в которой изложил позицию Вашингтона, почему не продлевают договор СНВ, сославшись на то, что договор СНВ-3 не покрывает более 60% стратегических вооружений России.

"Он прямым текстом сказал в каком-то из своих заявлений, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы новая администрация попалась на русскую уловку и сделала заявление о недопустимости ядерной войны", - сказал Лавров, отметив, что это понимание является отражением доктринальных установок, закрепляющихся в области применения силы и ядерного оружия США.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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