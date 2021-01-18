Лавров: РФ важно понять, кто будет определять позицию США по применению вооружений

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что сейчас РФ не знает позиции нового спецпредставителя США по контролю над вооружениями.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Россия надеется получить ответ на вопрос о том, кто именно будет определять позицию США по применению ядерного оружия, заявил в понедельник на большой пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Нам очень важно, как и кто в конечном счете будет определять позицию США в сфере стратегических наступательных вооружений... Мы не получили ответ на инициативу, наверное, уже двухлетней давности, если уже не больше, о том, чтобы в новых условиях четко подтвердить то, что в свое время заявили Горбачев и Рейган: о недопустимости ядерной войны, о невозможности победить в ядерной войне и о том, что ядерная война по этим причинам не должна быть никогда развязана", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что в настоящее время РФ не знает позициинового спецпредставителя США по контролю над вооружениями, однако позиция Маршалла Биллингсли, занимающего эту должность в данный момент, носит явно негативную окраску.

Ранее Биллингсли написал статью, в которой изложил позицию Вашингтона, почему не продлевают договор СНВ, сославшись на то, что договор СНВ-3 не покрывает более 60% стратегических вооружений России.

"Он прямым текстом сказал в каком-то из своих заявлений, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы новая администрация попалась на русскую уловку и сделала заявление о недопустимости ядерной войны", - сказал Лавров, отметив, что это понимание является отражением доктринальных установок, закрепляющихся в области применения силы и ядерного оружия США.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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