Встреча президента Молдовы и главы Еврокомиссии: о чем заявила Санду

Глава республики в беседе с председателем ЕК говорила о вакцинации населения Молдовы от коронавируса, проблемах малого и среднего бизнеса, а также о том, что произойдет после досрочных парламентских выборов в стране.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявив, что после проведения в республике досрочных парламентских выборов и формирования функционального правительства можно будет осуществить запланированные Кишиневом реформы.

© Photo : Facebook / Maia Sandu Встреча Урсулы фон дер Ляйен и Майи Санду.

"Отметила, что для нас европейская интеграция не просто абстрактный термин. Это рабочий план для построения функционального, сильного государства, чтобы улучшить ситуацию в стране в рамках конкретных проектов по сотрудничеству", – подчеркнула Санду.

По словам молдавского президента, стороны обсудили важность более быстрого доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан Молдовы, обеспечения системы здравоохранения защитным снаряжением. Кроме того, собеседники обговорили необходимость финансовой помощи для республики и в последующие годы, а также продолжения программы "Восточное партнерство" для приближения страны к европейским ценностям и стандартам.

"Госпожа Урсула фон дер Ляйен заверила нас, что мы можем и дальше полагаться на поддержку со стороны ЕС как по поводу вакцинации наших граждан, так и в продолжении финансовой помощи для реализации запланированных реформ", – отметила Санду.

Как добавила глава государства, предметом беседы стали и тяжелые условия, в которых оказались молдавские аграрии, малые и средние предприятия из-за пандемии и засухи, а также способы преодоления этого кризиса.

"Подчеркнула, что граждане Молдовы наделили меня сильным антикоррупционным мандатом, и что мое избрание президентом – первый шаг к укреплению подлинно европейской демократии республики. После досрочных парламентских выборов и формирования функционального правительства можно будет осуществить запланированные нами реформы", – считает Санду.

Президент уверена, что сотрудничество с ЕС имеет важное значение для республики как с точки зрения укрепления институтов, так и с точки зрения смягчения последствий экономического кризиса.

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