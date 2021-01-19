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Северный поток-2

"Фортуна" под санкциями: США вводят ограничения для трубоукладчика "Севпотока–2"

AP Photo / Dmitry Lovetsky
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210119/33296359/fortuna-pod-sanktsiyami-usa-vvodyat-ogranicheniya-dlya-truboukladchika-sevpotoka-2.html

Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве газопровода "Северный поток — 2".

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Новая порция ограничений, направленных против укладки газопровода "Северный поток – 2" будет введена со стороны США 19 января. На этот раз запретительные меры коснутся российского трубоукладчика, участвующего в проекте.

В правительстве Германии заявили, что подобные действия Соединенных Штатов вызывают сожаление, сообщает РИА Новости.

"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — цитирует немецкое агентство dpa представителя Минэкономики ФРГ.

СМИ также рассказало о том, что американское посольство в Берлине проинформировало 18 декабря правительство Германии о планах введения ограничительных мер.

Северный поток - 2: США угрожают европейским компаниям новыми санкциями.
© Ruptly
"Северный поток – 2": в новый год с новыми санкциями США – видео

Накануне немецкая газета Handelsblatt также сообщила, что во вторник Вашингтон собирается ввести санкции против "Фортуны" и компании "КВТ-Рус" — владельца судна. По данным издания, власти США предупредили и других европейских партнеров о своем решении по санкциям на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В Берлине эти меры расценили как незаконные.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020-го Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

Первого января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который, в частности, предполагает распространение санкций против "Северного потока – 2" также на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. После чего норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

Северный поток 2
© Sputnik
Северный поток - 2

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