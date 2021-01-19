Володин: Россия всегда выступала против насильственных действий

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Россия всегда выступала против насильственных действий, а Соединенные Штаты Америки (США), наоборот, такие меры поощряли. Об этом заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует РИА Новости.
"Мы всегда были против этого и считаем, что это недопустимо. Борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями США привела к штурму парламента и человеческим жертвам. Мы всегда, и сегодня хочу это подчеркнуть, выступали против насильственных, неконституционных действий, а Соединенные Штаты Америки, наоборот, эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, вмешиваясь в их суверенные дела", - заявил Володин.
Как отметил спикер ГД, в Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке участники несанкционированных акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию.
Володин также назвал посягательством на права и свободы в США происходящее в Штатах, но отметил, что это внутреннее дело данной страны.
При этом спикер Госдумы напомнил, что Twitter и Facebook заблокировали аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, и подчеркнул, что важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в России. Володин поручил комитету ГД по международным делам подготовить предложение в международные организации по анализу сложившейся ситуации со свободой слова во время выборов в США.
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети. Американские информплатформы и IT-компании имеют глобальный международный характер.
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