Володин: Россия всегда выступала против насильственных действий

Спикер ГД отметил, что в Европе, на постсоветском пространстве и в других странах участники несанкционированных акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию, а когда подобное случилось в США, то людей посчитали внутренними террористами.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Россия всегда выступала против насильственных действий, а Соединенные Штаты Америки (США), наоборот, такие меры поощряли. Об этом заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует РИА Новости.

Володин подчеркнул, что многие годы политическая элита США сталкивала американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, по политическим предпочтениям. В ходе предвыборной президентской гонки это, по словам спикера Госдумы, приобрело "исключительно острый и опасный для обеих сторон характер". Использование этих инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой, в данном случае - сторонников уходящего президента.

"Мы всегда были против этого и считаем, что это недопустимо. Борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями США привела к штурму парламента и человеческим жертвам. Мы всегда, и сегодня хочу это подчеркнуть, выступали против насильственных, неконституционных действий, а Соединенные Штаты Америки, наоборот, эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, вмешиваясь в их суверенные дела", - заявил Володин.

Как отметил спикер ГД, в Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке участники несанкционированных акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию.

"Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", - добавил спикер Госдумы.

Володин также назвал посягательством на права и свободы в США происходящее в Штатах, но отметил, что это внутреннее дело данной страны.

При этом спикер Госдумы напомнил, что Twitter и Facebook заблокировали аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, и подчеркнул, что важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в России. Володин поручил комитету ГД по международным делам подготовить предложение в международные организации по анализу сложившейся ситуации со свободой слова во время выборов в США.

Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети. Американские информплатформы и IT-компании имеют глобальный международный характер.

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