Володин: Россия всегда выступала против насильственных действий

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Россия всегда выступала против насильственных действий, а Соединенные Штаты Америки (США), наоборот, такие меры поощряли. Об этом заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует РИА Новости.

