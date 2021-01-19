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Вячеслав Володин

Володин: Россия всегда выступала против насильственных действий

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210119/33297213/volodin-rossiya-vsegda-vystupala-protiv-nasilstvennykh-deystviy.html

Спикер ГД отметил, что в Европе, на постсоветском пространстве и в других странах участники несанкционированных акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию, а когда подобное случилось в США, то людей посчитали внутренними террористами.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Россия всегда выступала против насильственных действий, а Соединенные Штаты Америки (США), наоборот, такие меры поощряли. Об этом заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует РИА Новости.

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© Video : Ruptly/ Joe Biden campaign / us department of defense / kremlin.ru
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Володин подчеркнул, что многие годы политическая элита США сталкивала американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, по политическим предпочтениям. В ходе предвыборной президентской гонки это, по словам спикера Госдумы, приобрело "исключительно острый и опасный для обеих сторон характер". Использование этих инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой, в данном случае - сторонников уходящего президента.

"Мы всегда были против этого и считаем, что это недопустимо. Борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями США привела к штурму парламента и человеческим жертвам. Мы всегда, и сегодня хочу это подчеркнуть, выступали против насильственных, неконституционных действий, а Соединенные Штаты Америки, наоборот, эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, вмешиваясь в их суверенные дела", - заявил Володин.

Как отметил спикер ГД, в Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке участники несанкционированных акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию.

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"Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", - добавил спикер Госдумы.

Володин также назвал посягательством на права и свободы в США происходящее в Штатах, но отметил, что это внутреннее дело данной страны.

При этом спикер Госдумы напомнил, что Twitter и Facebook заблокировали аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, и подчеркнул, что важно, чтобы беспредел со стороны американских соцсетей не повторился в России. Володин поручил комитету ГД по международным делам подготовить предложение в международные организации по анализу сложившейся ситуации со свободой слова во время выборов в США.

Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети. Американские информплатформы и IT-компании имеют глобальный международный характер.

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