"Хитрость, которая на виду": споры ФРГ и США по "Севпотоку – 2" продолжаются

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Депутат бундестага от партии "Левые", глава комитета по энергетике Клаус Эрнст назвал неуместным обсуждение с США энергетической политики Германии.

Ранее Николас Бернс, консультировавший Джо Байдена во время его предвыборной кампании, предложил Вашингтону применить схему, согласно которой США на время отменят санкции против "Северного потока – 2", а европейские компании в ответ ‒ приостановят его строительство. Схема, по задумке Бернса, будет способствовать тому, чтобы стороны могли согласовать свои позиции.

"Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение… Строительство "Северного потока – 2" – дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено", – отметил Эрнст, комментируя данную инициативу.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik оценил нынешний момент в дискуссии американцев и европейцев по поводу строительства газопровода из России.

"Есть такая хорошая русская поговорка: не мытьем, так катаньем. Цель американцев ‒ остановить строительство "Северного потока" любой ценой. И в этом плане демократы и республиканцы не отличаются друг от друга. Они хотят продавить на европейский рынок свой сжиженный газ, который намного дороже. И теперь придумали новый ход: "давайте будем об этом говорить". Но на первом месте-то что стоит? "Давайте остановим (строительство, ‒ ред.), потом будем говорить". Так что это хитрость, которая на виду", ‒ считает Светов.

По мнению политолога, дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от позиции Германии, а значит, и от потенциального будущего лидера страны.

"И в том, что избрали сейчас руководителем ХДС (Армина) Лашета ‒ человека, который не просто политик, а который руководит земельным правительством, понимает нужды реальной экономики Германии, есть надежда, что он будет продолжать линию Меркель, что "Северный поток-2" нужен Германии по экономическим соображениям и должен быть достроен", ‒ полагает Светов.

В субботу премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет был избран новым лидером ХДС ‒ основной партии в правящей сейчас в Германии коалиции. Теперь Лашет считается одним из главных кандидатов на пост канцлера ФРГ.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре 2020-го Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

Первого января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который, в частности, предполагает распространение санкций против "Северного потока – 2" также на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. После чего норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

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