Прощальное послание Трампа: конец мандата, начало нового пути

Сдающий свои полномочия глава Белого дома также отметил, что он был первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту президента, отрывки из его речи распространил Белый дом.

По словам 45-го президента США, в качестве главы государства он подтвердил "священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом".

"Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше", — сказал он.

Политик подчеркнул, что стал "первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн".

Его администрация "восстановила силу" США и "американское лидерство за рубежом", считает Трамп.

"Мы вдохнули новую жизнь в наши союзы (с другими государствами. — ред.) и сплотили другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее", — говорится в тексте обращения.

По его мнению, самая большая опасность, с которой сталкиваются Штаты, это потеря уверенности в себе и их "национальном величии".

"Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны", — добавил Трамп.

Он заявил, что молится за успех новой администрации Джо Байдена в обеспечении безопасности и процветании страны. При этом он отметил, что его политическое движение находится в начале пути.

"Сейчас, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень среды, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, — это только начало", — уверен он.

Трамп вновь осудил штурм здания конгресса, который произошел 6 января после митинга, на котором он выступал. Сейчас известно о пяти жертвах.

"Все американцы были в ужасе из-за нападения на наш Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть", — считает он.

После беспорядков палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Теперь дело перешло на рассмотрение в сенат, который вышел с каникул только сегодня. При этом инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января.

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