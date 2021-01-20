Трамп помиловал советника, связанного с делом Марии Бутиной

О том, чт о Дональд Трамп подписал помилование для политконсультанта Пола Эриксона, связанного с делом россиянки Марии Бутиной, сообщил Белый Дом.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Как отмечается в сообщении о помиловании Эриксона, которое цитирует РИА Новости, он "был осужден на основании фальшивки о российском сговоре". А после того, как не нашлось никаких "оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении".

"Хотя министерство юстиции просило меньшего срока, господин Эриксон был приговорён к 7 годам заключения - практически вдвое больше, чем максимально рекомендованный министерством юстиции приговор. Это помилование помогает исправить несправедливости того, что оказалось, вероятно, крупнейшей охотой на ведьм в американской истории", - говорится в сообщении Белого дома.

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила РИА Новости, что рада помилованию Пола Эриксона, но считает несправедливым дискриминацию российских граждан, которые заслуживали помилования.

"При этом Трамп имел полную возможность помиловать нашего Виктора Бута, нашего Константина Ярошенко, который уже около десяти лет находится в страшных условиях в американских тюрьмах. Он мог помиловать - и я об этом просила - Богдану Осипову и вернуть ее к трем детям, Олега Никитина", - сказала Бутина.

Она считает, что в данном случае от Трампа исходит очередная попытка вести себя таким образом только со своими гражданами, у которых есть американский паспорт, и наглядно видно предвзятое отношение к россиянам.

"Я рада за то, что люди, близкие к политикам и к нему лично, оказалось помилованы, но я считаю несправедливым, что наши граждане подвергаются дискриминации", - заключила член Общественной палаты РФ.

Эриксон обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения 56-летнему американцу были предъявлены 5 февраля 2019 года. ему вменяли 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним - до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250-500 тысяч долларов.

В обвинительном заключении говорилось, что с 1996 года до августа 2018 года Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания. Обвинения не имеют отношения к делу Бутиной.

Эриксон признал вину по двум эпизодам и согласился выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Кроме того, к соглашению о признании вины прилагается секретное дополнение, которое закрыто для прочтения в общедоступной базе данных.

Эриксон - бывший бойфренд Бутиной, которая была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.

Сегодня полномочия Дональда Трампа на посту президента США истекли. Перед инаугурацией Джо Байдена он объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания еще для 70 - вчастности, Трамп помиловал экс-советника Стивена Бэннона, осужденного за мошенничество с деньгами, собранными на строительство стены на границе с Мексикой. Ожидания о том, что под помилование попадут Ассанж и Сноуден, не оправдались. Не помиловал Трамп и себя - по данным агентства Рейтер, президента от этого отговорили юристы. В противном случае он якобы поставил себя в опасное положение в свете возможного импичмента. Президентское помилование в США обжалованию не подлежит.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova