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Госдума РФ, архивное фото

Заявление, осуждающее политику двойных стандартов на Западе, приняла Госдума

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210120/33310944/zayavlenie-osuzhdayuschee-politiku-dvoynykh-standartov-na-zapade-prinyala-gosduma.html

Речь в документе идет о методах, которые все чаще используют для введения санкций и нанесения ущерба России.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. На пленарном заседании в среду Государственная Дума России приняла заявление с осуждением политики двойных стандартов, к которой все чаще прибегают на Западе для введения санкций и нанесения ущерба РФ. На рассмотрение этот документ в декабре внесла фракция ЛДПР, передает РИА Новости.

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"Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации осуждают политику двойных стандартов, к которой в последнее время все чаще прибегают на Западе для введения незаконных, противоречащих международному праву санкций и рестрикций, целью которых является нанесение ущерба политическому авторитету и экономике нашей страны", – говорится в документе.

Народные избранники подчеркивают, что ситуация во многих из тех стран, что осуждают Россию, оставляет желать лучшего: там наблюдается раскол общества, гражданское, религиозное и расовое противостояние.

Во многих европейских странах в последнее время проходят массовые демонстрации, также отмечают парламентарии: люди протестуют против принятых властями эпидмер. Например, на акцию в Германии вышли не менее 40 тысяч человек, а по данным некоторых средств массовой информации – более 200 тысяч человек, во Франции люди по всей стране протестуют против закона о глобальной безопасности. Как отмечается в принятом ГД документе, полиция грубо обращается с демонстрантами, против митингующих применяются водометы и слезоточивый газ.

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© Sputnik / Natalya Seliverstova
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Депутаты подчеркивают: власти западных стран продолжают "гневно клеймить" действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу. В этой связи парламентарии задаются вопросом, почему в Берлине и Париже полиция действует якобы во благо демократии, а в Белоруссии, России или Китае то же самое называется попранием фундаментальных принципов.

"Депутаты Государственной Думы, представляющие все фракции в Государственной Думе, призывают парламентариев и правительства государств мира осознать пагубность политики двойных стандартов и продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом", – также отмечается в документе.

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