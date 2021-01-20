Заявление, осуждающее политику двойных стандартов на Западе, приняла Госдума

Речь в документе идет о методах, которые все чаще используют для введения санкций и нанесения ущерба России.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. На пленарном заседании в среду Государственная Дума России приняла заявление с осуждением политики двойных стандартов, к которой все чаще прибегают на Западе для введения санкций и нанесения ущерба РФ. На рассмотрение этот документ в декабре внесла фракция ЛДПР, передает РИА Новости.

"Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации осуждают политику двойных стандартов, к которой в последнее время все чаще прибегают на Западе для введения незаконных, противоречащих международному праву санкций и рестрикций, целью которых является нанесение ущерба политическому авторитету и экономике нашей страны", – говорится в документе.

Народные избранники подчеркивают, что ситуация во многих из тех стран, что осуждают Россию, оставляет желать лучшего: там наблюдается раскол общества, гражданское, религиозное и расовое противостояние.

Во многих европейских странах в последнее время проходят массовые демонстрации, также отмечают парламентарии: люди протестуют против принятых властями эпидмер. Например, на акцию в Германии вышли не менее 40 тысяч человек, а по данным некоторых средств массовой информации – более 200 тысяч человек, во Франции люди по всей стране протестуют против закона о глобальной безопасности. Как отмечается в принятом ГД документе, полиция грубо обращается с демонстрантами, против митингующих применяются водометы и слезоточивый газ.

Депутаты подчеркивают: власти западных стран продолжают "гневно клеймить" действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу. В этой связи парламентарии задаются вопросом, почему в Берлине и Париже полиция действует якобы во благо демократии, а в Белоруссии, России или Китае то же самое называется попранием фундаментальных принципов.

"Депутаты Государственной Думы, представляющие все фракции в Государственной Думе, призывают парламентариев и правительства государств мира осознать пагубность политики двойных стандартов и продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом", – также отмечается в документе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova