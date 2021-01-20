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Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом.

Видео – Дональд и Меланья Трамп покинули Белый дом

© AP Photo / Alex Brandon
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210120/33313410/video-donald-i-melanya-trump-pokinuli-white-house.html

В интернете появились видеокадры того, как действующий президент и первая леди садятся в вертолет, который берет курс на штат Мэриленд.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом на вертолете, передает РИА Новости.

Перед вылетом он пожелал администрации Байдена успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут.

По информации американских СМИ, супруги направились на на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, после чего поедут Палм-Бич, штат Флорида. Там находится резиденция Мар-а-Лаго, где глава государства регулярно проводил выходные и праздники и куда приглашал некоторых мировых лидеров, пишет агентство.

45-й президент США Дональд Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам состоявшихся в ноябре выборов. Инаугурация избранного президента Джо Байдена пройдет 20 января. Ранее была обнародована программа мероприятий:

  • В 17.30 по кишиневскому времени избранный президент в компании Харрис прибудет в Капитолий США, где она принесет присягу.
  • В 19.00 присягу принесет уже Джо Байден и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.
  • В 19.40 уже действующий президент Байден и вице-президент Харрис примут парад родов войск.
  • В 21.25 Джо Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата.
  • В 22.15 военные торжественно проводят Байдена в его новую резиденцию - Белый дом.
  • К 00.15 Байден подпишет ряд исполнительных указов, а получасом спустя приведет к присяге ряд назначенцев. 

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В первый день на посту, сразу после присяги в Капитолии, Байден планирует подписать ряд указов, в том числе распоряжение о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.

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