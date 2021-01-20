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Джо Байден.

Военный эксперт: вектор взаимодействия между США и Россией меняется

© AP Photo / Susan Walsh
Политика
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Sputnik Молдова
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Сразу же после инаугурации избранного президента США Джо Байдена его новая администрация собирается вновь поднять вопрос о возможном продлении договора по СНВ-3.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. О намерении рассмотреть вопрос Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) сообщил выдвинутый на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.

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Пресс-служба МИД РФ
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По его словам, заступающая на пост команда в Белом доме будет добиваться продления этого договора. При этом кандидат в госсекретари заверил, что новая администрация при этом не будет соглашаться на любые ограничения в отношении системы противоракетной обороны.

Эти заявления о намерениях прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

"Можно только приветствовать администрацию Байдена в том, что они намерены продлевать договор СНВ-3. В определенной степени это меняет вектор взаимодействия между США и Российской Федерацией.

Это – стремление все-таки сохранить механизм сдерживания гонки ядерного вооружения – будет, наверное, началом другой политики администрации Соединенных Штатов в средствах сдерживания стратегического вооружения. И, скорее всего, должно привести к созданию и других соглашений, которые бы могли в полном объеме позволить контролировать ядерные средства государств, в том числе и США", – сказал Андрей Кошкин.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, пятого февраля 2021 года он истекает.

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