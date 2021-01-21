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Московский Кремль ночью.

У идеи "потушить свет в Кремле" нашелся еще один сторонник

© Sputnik / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210121/33331565/Ideya-potushit-svet-v-Kremle-est-esche-odin-storonnik.html

Помимо усиления антироссийской киберактивности, планы дипломата также охватывают достижение военного превосходства в Черном море.

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал предоставить территорию страны американцам в качестве плацдарма для борьбы с Россией, а также рассказал о планах Киева потушить свет в Кремле.

Корабль ВМС Украины.
© Photo : Державна прикордонна служба України
Для чего Украине новая военно-морская база в Азовском море?

В эфире телеканала "Прямой" дипломат заявил, что Украина может помочь американским вооруженным силам "чувствовать себя в полной мере" в Черном море, которое становится театром потенциальных столкновений.

"Мы сегодня можем предложить американцам возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными", — продолжил Огрызко.

Он назвал возможности в киберсреде "чувствительной штукой", сравнимой по разрушительной силе с ядерным оружием. Дипломат признался, что в последние годы изучает возможности "повлиять" на Россию подобным образом.

"Наша цель должна формулироваться не в том, чтобы вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле", — добавил Огрызко, отметив, что таким образом задачу сформулировал экс-министр обороны Великобритании.

"Представьте себе, что такое энергетический коллапс города Москвы на два дня", — заключил он.

Клавиатура и ноутбук, иллюстративное фото
© AFP 2020 / Thomas Samson
Мнение: США реально готовят кибервойну

Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".

При этом последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы. Старое оружие постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. Киев активно закупает списанное и бывшее в употреблении вооружение.

В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.

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