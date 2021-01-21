Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран СНГ

В ходе беседы была подчеркнута важность сопряжения многоуровневых интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи, прошедшей 21 января, обсудил шаги по развитию сотрудничества с послами стран - участниц СНГ.

"В ходе беседы были подведены итоги совместной работы в 2020 году в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Подчеркнута важность сопряжения многоуровневых интеграционных процессов на постсоветском пространстве", – говорится в сообщении российского МИД.

Участники встречи признали важность совместных усилий на данном направлении и обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Сообщается, что в беседе также участвовали председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генсек ОДКБ Станислав Зась и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

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