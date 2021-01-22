США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет

Соединенные Штаты намерены предложить России продлить действие договора СНВ-3 на пять лет. В Кремле рассказали, что необходимо учитывать при дальнейшем обсуждении соглашения.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет.

Псаки отметила, что данное соглашение отвечает интересам национальной безопасности США и его "продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас", сообщает РИА Новости.

"Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами ", – добавила пресс-секретарь.

В то же время она заявила, что не знает, уведомила ли администрация Байдена о своих намерениях Москву.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что РФ и США должны учитывать озабоченности друг друга при обсуждении СНВ-3, поскольку ряд прежних условий Вашингтона абсолютно не подходит Москве.

"Конечно, здесь очень важно принимать во внимание озабоченности друг друга и учитывать хорошо известную в этой области позицию РФ", – сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "сам по себе факт наличия политической воли к продлению документа" Россия может приветствовать, но еще не знает, "о чем конкретно готова говорить американская сторона".

"До сих пор выдвигались определенные условия для продления, ряд этих условий абсолютно нам не подходил, поэтому давайте сначала ознакомимся с тем, что предлагают американцы, а потом уже будем давать какие-то комментарии", – добавил Песков.

При этом глава МИД Австрии Александер Шалленберг положительно оценил намерение Вашингтона продлить СНВ-3 и заявил, что Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров РФ и США, если это будет необходимо.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, пятого февраля 2021 года он истекает.

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