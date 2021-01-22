Телефонный разговор Путина и Мишеля: о чем шла речь

Президент России и глава Евросовета, в частности, обсудили аспекты международного сотрудничества в борьбе с COVID-19.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Владимир Путин и Шарль Мишель в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили положение дел в отношениях РФ и ЕС с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент России и глава Евросовета говорили о борьбе с пандемией коронавируса, перспективах совместного производства и использования вакцин.

"Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе Евросовета было отмечено, что Шарль Мишель "проинформировал президента Российской Федерации о своем намерении провести в марте в Европейском совете стратегические дебаты по отношениям между ЕС и Россией".

Кроме того, глава Евросовета подчеркнул важность глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

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