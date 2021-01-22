17:41 22 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Телефонный разговор Путина. Архивное фото.

Телефонный разговор Путина и Мишеля: о чем шла речь

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
39 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1b/31825692.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210122/33344852/telefonnyy-razgovor-putina-i-mishelya-o-chem-shla-rech.html

Президент России и глава Евросовета, в частности, обсудили аспекты международного сотрудничества в борьбе с COVID-19.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Владимир Путин и Шарль Мишель в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили положение дел в отношениях РФ и ЕС с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Резервный госпиталь COVID-19.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы
На 100% предугадать невозможно: Путин – о ситуации с новыми штаммами коронавируса
Кроме того, президент России и глава Евросовета говорили о борьбе с пандемией коронавируса, перспективах совместного производства и использования вакцин.

"Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе Евросовета было отмечено, что Шарль Мишель "проинформировал президента Российской Федерации о своем намерении провести в марте в Европейском совете стратегические дебаты по отношениям между ЕС и Россией".

Кроме того, глава Евросовета подчеркнул важность глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Додон назвал Путина одним из лучших руководителей России за последние 100 лет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Джо Байден выступает с речью во время своей инаугурации.
Инаугурация Джо Байдена – фото
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Стойка на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться