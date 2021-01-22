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Дворцовый комплекс Хофбург в Вене.

Вена готова принять у себя переговоры России и США

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210122/33346573/viena-gotova-stat-ploschadkoy-dlya-peregovorov-russia-i-usa.html

Австрийская дипломатия с удовлетворением восприняла известие о возможных подвижках в вопросе обеспечения стратегической стабильности.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров РФ и США, если это будет необходимо, и положительно оценивает сигнал из Вашингтона по продлению СНВ-3, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Пуск крылатой ракеты. Архивное фото.
Министерство обороны РФ
США предложат России продлить СНВ-3 на пять лет

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Байдена предложит партнерам продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.

"Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении. Здесь, в Вене, проходили стратегические переговоры между Россией и США", - заявил Шалленберг на пресс-конференции по случаю вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия.

По его словам, "если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении".

Именно в столице Австрии в прошлом году прошли несколько раундов переговоров между Россией и США по стратегической стабильности.

Ранее Вена принимала советско-американский саммит: 4 июня 1961 года там состоялась встреча Кеннеди и Хрущева.

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