Вена готова принять у себя переговоры России и США

Австрийская дипломатия с удовлетворением восприняла известие о возможных подвижках в вопросе обеспечения стратегической стабильности.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров РФ и США, если это будет необходимо, и положительно оценивает сигнал из Вашингтона по продлению СНВ-3, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Байдена предложит партнерам продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.

"Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении. Здесь, в Вене, проходили стратегические переговоры между Россией и США", - заявил Шалленберг на пресс-конференции по случаю вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия.

По его словам, "если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении".

Именно в столице Австрии в прошлом году прошли несколько раундов переговоров между Россией и США по стратегической стабильности.

Ранее Вена принимала советско-американский саммит: 4 июня 1961 года там состоялась встреча Кеннеди и Хрущева.

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