Резкий ответ МИД РФ на заявление дипмиссии США о незаконных акциях в России

Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США, но на эти события посольство США не отреагировало.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. МИД России, комментируя публикацию посольства США по несогласованным акциям в РФ, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.

Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.

"Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

В МИД РФ отметили, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало "своих граждан к мирным протестам", не осудило убийства в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В ведомстве добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее "преступным нападением".

"Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в "немирный", когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих "нападением на демократию". Лицемерие - инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии", – заявили в МИД РФ.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

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