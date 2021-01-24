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Московский Кремль.

Кремль готов к диалогу с США и к проявлению гибкости

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210124/33360552/kremlin-gotov-k-dialogu-s-usa-i-k-proyavleniyu-gibkosti.html

В то же время Москва не намерена терпеть во взаимоотношениях диктат, хамство и пересечение красных линий.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Россия выступает за добрые отношения с США и если нынешняя администрация будет готова к сотрудничеству, то российский президент Владимир Путин ответит взаимностью, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Россия последовательно и традиционно выступает за добрые отношения. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, но они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", – сказал он телеканалe "Россия1".

Россия рассчитывает, что наладить диалог все-таки удастся.

Дворцовый комплекс Хофбург в Вене.
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Вена готова принять у себя переговоры России и США

"Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются. И вот уже если текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью", – добавил Песков.

По его словам, Россия в отношениях с США продолжает делать акцент на гибкость, но при определенных условиях.

"Мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась. Но она не может проявляться до бесконечности", – сказал пресс-секретарь.

Комментируя мнения о том, что РФ возможно могла бы быть поуступчивее, например, выдать экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и смириться с госпереворотом на Украине, Песков сказал, что "это как раз те самые красные линии, за которые нельзя переступать".

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