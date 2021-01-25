Захарова: консультации по продлению СНВ-3 начались

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Стартовала практическая работа на уровне экспертов по продлению Договора СНВ-3, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде он не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.

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