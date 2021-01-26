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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков озвучил основную тему повестки отношений России и США

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210126/33381569/peskov-ozvuchil-osnovnuyu-temu-povestki-otnosheniy-russia-i-usa.html

Руководитель пресс-службы российского лидера ответил на вопросы журналистов относительно российско-американского диалога по ограничению вооружений.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Продление Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сейчас основная тема повестки отношений России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ракета с ядерной боеголовкой в пусковой шахте.
© Sputnik / Sergei Kazak
Захарова: консультации по продлению СНВ-3 начались
Ранее пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что в понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности. Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона, сообщает РИА Новости.

"Тема продления ДСНВ сейчас действительно основной вопрос на повестке дня наших двусторонних отношений, она действительно обсуждалась", – сказал Песков журналистам.

В настоящее время единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений - это СНВ-3, он истекает 5 февраля 2021 года.

Накануне президент США Джо Байден также заявил о готовности обсуждать с российской стороной проблемные вопросы. Он отметил, что запросил у ведомств различную информацию по темам, связанным с Москвой.

При этом, подчеркнул Байден, Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией, в частности, в вопросе сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений.

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