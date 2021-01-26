Песков озвучил основную тему повестки отношений России и США

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Продление Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сейчас основная тема повестки отношений России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тема продления ДСНВ сейчас действительно основной вопрос на повестке дня наших двусторонних отношений, она действительно обсуждалась", – сказал Песков журналистам.
В настоящее время единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений - это СНВ-3, он истекает 5 февраля 2021 года.
Накануне президент США Джо Байден также заявил о готовности обсуждать с российской стороной проблемные вопросы. Он отметил, что запросил у ведомств различную информацию по темам, связанным с Москвой.
При этом, подчеркнул Байден, Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией, в частности, в вопросе сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>