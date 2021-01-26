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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Итальянский премьер подал в отставку

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210126/33384518/italyanskiy-premer-podal-v-otstavku.html

О том, что председатель правительства Италии намерен объявить о своей отставке, было известно заранее, причиной назывался политический кризис в стране.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Прошение об отставке премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал президенту Серджо Маттарелле во вторник, получив от главы государства предложение продолжать исполнять обязанности.

Рим
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Как отмечается в сообщении президентского Квиринальского дворца, которое цитирует РИА Новости, "президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности".

Отмечается, что Конте и Маттарелла беседовали около получаса.

Во второй половине дня 26 января Маттарелла приступит к консультациям для поиска выхода из нынешнего правительственного кризиса. Календарь встреч с делегациями основных политических партий страны будет объявлен позднее, пишет агентство. Пресса Италии также сообщает, что Конте намерен провести пресс-конференцию и подготовить видеообращение. Однако пока официального подтверждения этому нет.

Без полномочного премьера.
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Политический кризис в Италии начался после того, как малая партия "Живая Италия" (ЖИ) объявила об уходе своих представителей из Совета министров. Демарш ЖИ привел к тому, что без голосов этой партии нынешняя коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством. Ее ведущие представители — "Движение 5 звезд" и Демократическая партия — объявили о поддержке кандидатуры Конте на пост главы уже третьего правительства.

На минувшей неделе после отставки министров "Живой Италии" правительство страны получило доверие в обеих палатах парламента. Однако в сенате оно не смогло набрать абсолютного большинства, что поставило под вопрос будущее правительства на одном из следующих голосований.

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