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Энтони Блинкен.

Глава американской дипломатии утвержден в должности: Сенат США дал "добро"

© AFP 2020 / MARK MAKELA
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210126/33388697/glava-amerikanskoy-diplomatii-utverzhden-v-dolzhnosti-senat-usa-dal-dobro.html

На слушаниях кандидат заявил, что администрация нового американского президента Джо Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией — ДСНВ-3.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Сенат США проголосовал за утверждение Энтони Блинкена в должности госсекретаря.

На слушаниях по своей кандидатуре он заявил, что администрация нового американского президента Джо Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией — ДСНВ-3. В то же время Блинкен высказался за серьезное отношение Вашингтона к вызовам со стороны Москвы.

Также он заявил о необходимости пересмотреть внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа, включая выход из ядерной сделки с Ираном.

Блинкен давно работает с Байденом.

Заместитель госсекретаря США встретился с главами МИД Молдовы, Украины и Грузии
МИДЕИ Молдовы
2015 год. Заместитель госсекретаря Энтони Блинкен во время встречи с министрами иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии. Глава МИДЕИ РМ Наталья Герман – вторая справа.

Во время президентства Барака Обамы, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента, Блинкен был первым заместителем советника президента США по национальной безопасности и первым заместителем госсекретаря.

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