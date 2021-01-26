Глава американской дипломатии утвержден в должности: Сенат США дал "добро"

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Сенат США проголосовал за утверждение Энтони Блинкена в должности госсекретаря.
На слушаниях по своей кандидатуре он заявил, что администрация нового американского президента Джо Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией — ДСНВ-3. В то же время Блинкен высказался за серьезное отношение Вашингтона к вызовам со стороны Москвы.
Также он заявил о необходимости пересмотреть внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа, включая выход из ядерной сделки с Ираном.
Блинкен давно работает с Байденом.
Во время президентства Барака Обамы, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента, Блинкен был первым заместителем советника президента США по национальной безопасности и первым заместителем госсекретаря.
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