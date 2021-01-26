ДСНВ будет продлен: итог телефонного разговора Путина и Байдена

В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре договорились продлить ДСНВ-3, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", – указано в сообщении.

Также Путин поздравил Байдена с началом работы на посту и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества.

"Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую", – сообщила пресс-служба.

Также обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

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