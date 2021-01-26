23:21 26 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.46
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Президент РФ В. Путин.

Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении ДСНВ

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
Получить короткую ссылку
4910
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0b/33202568.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210126/33389525/putin-vnes-v-gosdumu-na-ratifikatsiyu-dogovor-o-prodlenii-dsnv.html

Предполагается, что закон о ратификация Соглашения вступит в силу со дня его официального опубликования.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3, следует из базы данных Госдумы.

Встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом в Москве. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Дружинин
ДСНВ будет продлен: итог телефонного разговора Путина и Байдена

"Ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в проекте закона.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Песков озвучил основную тему повестки отношений России и США


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Летающий автомобиль PAL-V на Женевском автосалоне 2018 года.
Фото - Будущее рядом: летающие автомобили и дроны-такси в разных странах
Спутник V зарегистрировали в Иране.
"Спутник V" зарегистрировали в Иране
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться