Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении ДСНВ

Предполагается, что закон о ратификация Соглашения вступит в силу со дня его официального опубликования.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3, следует из базы данных Госдумы.

"Ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в проекте закона.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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