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Межконтинентальная баллистическая ракета РС-18.

Путин и Байден поручили подготовить до 5 февраля продление СНВ-3

© Sputnik / Сергей Казак
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210126/33389796/putin-i-biden-poruchili-podgotovit-prodlenie-snv-3-do-5-fevralya.html

У сторон есть желание пролонгировать на 5 лет договор, срок действия которого истекает через 10 дней.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля, когда этот документ истекает, сообщил Белый дом.

"Они обсудили желание обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет, договорившись поручить своим командам срочно работать над завершением продления к 5 февраля", – говорится в сообщении Белого дома.

Часом ранее стало известно, что лидеры двух стран в ходе телефонного разговора договорились продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III, подписанный  8 апреля 2010 года и вступивший в силу 5 февраля 2011 года.

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