МИД РФ: Россия и США приняли решение продлить ДСНВ на условиях Москвы

Россия и США приняли решение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без дополнительных условий сроком на пять лет.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что соглашение о продлении ДСНВ было достигнуто на условиях российской стороны, без каких-либо дополнительных условий и попыток изменить режим верификации.

"На наших условиях: на 5 лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков ", – заявил Рябков журналистам.

Он также подчеркнул важность того, что договор был продлен в том виде, в котором он был подписан, сообщает РИА Новости.

"Важно, что договор продлен… без тех, на наш взгляд, абсурдных и неприемлемых устремлений предыдущей администрации в обязательном порядке добиться подтягивания к этому процессу КНР", – сказал Рябков.

Рябков заявил, что российская сторона приветствует решение администрации президента США Джо Байдена продлить ДСНВ на пять лет, при этом подчеркнув, что конкретных планов по началу переговоров с США по всему комплексу вопросов стратегической стабильности в настоящий момент нет.

"По большому счету, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед", – сказал замглавы МИД РФ.

Рябков сообщил, что на протяжении пяти лет, на которые продлевается договор об СНВ-3, Россия рассчитывает развернуть с США углубленный и интенсивный диалог о будущем контроля над вооружениями.

"Мы имеем чистое продление на пятилетний срок - выигрываем время и будем заниматься всем этим комплексом вопросов без какого-то искусственного цейтнота, без чрезвычайщины, в режиме вдумчивого, интенсивного, но при этом нормального, с точки зрения отсутствия привходящих факторов, дипломатического процесса", – сказал Рябков.

Он также не исключил возможности досрочного выхода России из ДСНВ в случае, если США будут предпринимать попытки подорвать безопасность страны, поскольку такая возможность в договоре предусмотрена. Тем не менее Рябков призвал не рассуждать о негативных сценариях, рассчитывая, что процесс переговоров может быть запущен.

"Не хотелось бы сейчас рассуждать о негативных сценариях, но по факту мы имеем ситуацию, когда любое возможное разрушительное действие с американской стороны в этой сфере и попытка подорвать нашу безопасность, если будет оценена как имеющая столь далеко идущие последствия, что они требуют выхода из договора, соответствующее решение вполне по процедуре допустимо… Но еще раз подчеркиваю, мы этого не хотим и мы будем работать в пользу укрепления режима контроля над вооружениями через новые переговоры с США ", – добавил Рябков.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 26 января телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.

Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.

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