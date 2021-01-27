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Здание Государственной Думы РФ

Госдума России ратифицировала соглашение о продлении договора ДСНВ

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210127/33394566/gosduma-russia-ratifitsirovala-soglashenie-o-prodlenii-dogovora-dsnv.html

Ранее соглашение о продлении договора СНВ-3 в Государственную думу внес российский лидер Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. На пленарном заседании в среду российская Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ на 5 лет – до 5 февраля 2026 года.

Спикер законодательного форума Вячеслав Володин заявил, что договоренность РФ и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений важна для всего мира, сообщает РИА Новости.

"Это важнейшее решение, его нельзя переоценить. Мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений. Наш президент делал все для того, чтобы этот договор, соглашение о наступательных вооружениях, было продлено. Вчерашний разговор закончился тем, что мы сегодня этот вопрос будем рассматривать. Это на самом деле важно для всего мира", – сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в среду.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-18.
© Sputnik / Сергей Казак
Путин и Байден поручили подготовить до 5 февраля продление СНВ-3
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 26 января телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.

Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.

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