Россия и США продолжат контакты по организации саммита "пятерки" СБ ООН

Инициативу проведения встречи лидеров стран – постоянных членов Совета безопасности ООН – выдвинул Владимир Путин в январе 2020 года.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Россия и Соединенные Штаты намерены продолжить взаимодействие по инициативе президента РФ Владимира Путина по встрече лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН.

Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Она (инициатива – прим. ред.) будет дальше рассматриваться, и на этот счет продолжатся контакты российско-американские", – сообщил Песков в ответ на вопрос, поддержал ли Байден в ходе телефонного разговора данную инициативу.

В январе 2020 года Путин предложил организовать встречу лидеров стран – постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). Инициатива была поддержана, однако встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса нового типа.

Во время телефонного разговора 26 января Путин и Байден обсудили среди прочих вопросов российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

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