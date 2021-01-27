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Москва. Архивное фото

Россия и США продолжат контакты по организации саммита "пятерки" СБ ООН

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210127/33395803/russia-i-usa-prodolzhat-kontakty-po-organizatsii-sammita-pyaterki-sb-onu.html

Инициативу проведения встречи лидеров стран – постоянных членов Совета безопасности ООН – выдвинул Владимир Путин в январе 2020 года.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Россия и Соединенные Штаты намерены продолжить взаимодействие по инициативе президента РФ Владимира Путина по встрече лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН.

Владимир Путин. Архивное фото.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Инициатива Путина: провести онлайн-встречу глав стран-членов Совбеза ООН

Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Она (инициатива – прим. ред.) будет дальше рассматриваться, и на этот счет продолжатся контакты российско-американские", – сообщил Песков в ответ на вопрос, поддержал ли Байден в ходе телефонного разговора данную инициативу.

В январе 2020 года Путин предложил организовать встречу лидеров стран – постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). Инициатива была поддержана, однако встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса нового типа.

Во время телефонного разговора 26 января Путин и Байден обсудили среди прочих вопросов российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

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