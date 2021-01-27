"Вопрос закрыт": военный эксперт о продлении договора по ДСНВ

Россия и США достигли договоренности о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на условиях Москвы. Российский военный политолог рассказал об очевидной пользе быстрого решения этого вопроса.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Решение России и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) прокомментировали политики и эксперты.

О том, что договор продлен на условиях Москвы, то есть без каких-либо дополнительных условий, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков", – подчеркнул он.

Во вторник между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом прошел телефонный разговор, в ходе которого стороны выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ.

По сообщениям Белого дома, Байден и Путинсвоим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить его до 5 февраля.

Российский лидер в тот же день внес документ о продлении ДСНВ на ратификацию в Госдуму РФ. В соглашении о продлении договора СНВ-3 обозначен пятилетний срок пролонгации – до 5 февраля 2026 года.

Госдума в среду рассмотрела законопроект на пленарном заседании и вынесла решение о ратификации договора.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что такое быстрое решение лидеров двух стран принесет очевидную пользу.

"Накануне состоялся разговор между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным, итогом этого разговора стало решение, прежде всего со стороны Соединенных Штатов, согласиться на все условия по договору СНВ-3, которые предлагала Российская Федерация. То есть продлить договор без всяких условий.

Можно считать, что такое продление состоялось, поскольку и с одной, и с другой стороны запущен механизм ратификации соглашения. Как говорится, вопрос закрыт.

Я думаю, что именно такое быстрое решение принесет пользу, прежде всего для стабилизации в мире. Чтобы в дальнейшем была возможность уже не разрушать механизмы стабилизации, как это было при 45-ом президенте Дональде Трампе, а созидать новые, которые бы обеспечивали обуздание гонки вооружения", – сказал Андрей Кошкин.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.

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