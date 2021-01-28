Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Карабах - Захарова

На традиционном брифинге в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства России отметила, что детали визита согласовываются.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах планируется, дата и детали пока не определены, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Действительно, поездка в Нагорный Карабах обозначена, значится в планах сопредседателей. Даты этого визита пока не определены. Детали сейчас согласовываются со всеми заинтересованными сторонами", - сказала Захарова на еженедельном брифинге. © Sputnik / Ilya Pitalev Карабах: о чем договорились Россия, Армения и Азербайджан

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Обострение обстановки в регионе произошло в конце сентября. До первой декады ноября предпринимались безуспешные попытки остановить кровопролитие.

Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах>>>

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление, которое предусматривало полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещены российские миротворцы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova