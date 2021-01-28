Голосование в ПАСЕ – кто из представителей Молдовы "сжигал мосты" в Страсбурге

Парламентская ассамблея Совета Европы недолго продержалась на конфронтационной волне. В четверг на пленарном заседании ПАСЕ большинством голосов депутатов была принята резолюция, которая подтверждает полномочия делегации России.

Член делегации РФ Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале назвал итоги голосования знаком, что ассамблея не собирается потворствовать русофобским инициативам отдельных парламентариев.

"Это значит, что ассамблея не идет и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента. Россия сохраняет свое присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую", — заявил депутат.

В ходе дискуссий в ПАСЕ глава МИД Германии Хайко Маас выступил против ограничения полномочий российских депутатов. А голландский сенатор Тини Кокс отчитал представителя украинской делегации за оскорбления в адрес парламентариев из РФ и заявил, что эти высказывания оскорбляют всю ассамблею. "Если у вас есть право оспаривать полномочия, это не значит, что им нужно пользоваться при любой удобной возможности", — сказал Кокс.

За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата.

Как голосовала делегация молдавского парламента

Участвовала в голосовании и делегация парламента Молдовы. За подтверждение полномочий делегации России отдали свои голоса депутаты Гайк Вартанян (ПСРМ) и Ливиу Вовк ("Платформа DA"). Глава молдавской делегации Влад Батрынча (ПСРМ) неожиданно воздержался.

"Самый простой способ — сжечь мосты, но он также и самый безответственный… С целью продолжения политического диалога я предлагаю Ассамблее ратифицировать аккредитацию Российской Федерации", — пояснил в Facebook после голосования Лилиу Вовк — представитель партии, которая часто вела себя даже радикальнее, чем пропрезидентская PAS.

Депутаты Михай Попшой (PAS) и Моника Бабук (ДПМ) проголосовали против.

"Из солидарности с Украиной", — заявил позже Попшой.

То есть, видимо, для представителя пропрезидентской PAS "жечь мосты" — привычное и необременительное дело.

Выражает ли PAS позицию президента Молдовы

Заявления Попшоя о "солидарности с Украиной" звучат диковато, прежде всего потому, что PAS позиционирует себя как "проевропейская" партия.

Получается, PAS отказывается быть солидарной с мнениями представителей Германии, Нидерландов и представителей десятков других европейских стран, отдавших голоса за нормализацию отношений с Россией.

Вместо этого Попшой, вице-председатель не просто "проевропейской", а и пропрезидентской партии, которую прежде возглавляла Майя Санду, солидаризуется с экзотической для ПАСЕ конфронтационной, антироссийской повесткой украинских политиков. Это опасный шаг, потому что на этом пути Молдова рискует быть втянутой в непростые двусторонние отношения Киева и Москвы — где нашей стране абсолютно нечего делать.

Еще ничего, если это всего лишь личная позиция Михая Попшоя, за которую он получит по первое число от своего неформального лидера, занимающего ныне пост президента Молдовы. Хуже, если это не так.

На публику Майя Санду уже давала понять, что не собирается участвовать в сомнительных предприятиях, которые пытаются навязать Молдове политики в Киеве.

Например, во время ее официального визита на Украину ни слова не было сказано о возможном присоединении Молдовы к так называемой "Крымской платформе", в которую киевские политики стремятся втянуть Кишинев. А ведь именно об этом недвусмысленно заявлял во время посещения Молдовы глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — непосредственно перед началом визита Санду в Киев.

Более того, Санду множество раз в эфире многих телеканалов заявляла, что стремится к развитию отношений сотрудничества с Российской Федерацией. И даже перечисляла области, в которых, по ее мнению, необходимо активизировать диалог — в том числе вопросы молдавского экспорта в Россию и социальных гарантии для граждан Молдовы в РФ.

И тут вдруг происходит антироссийский демарш в исполнении Михая Попшоя в ПАСЕ.

Если Майя Санду не дезавуирует каким-то образом декларации бывшего однопартийца, то тут остается всего два варианта. Либо президент Молдовы, заявляя о приверженности диалогу с Россией, на самом деле стремится к конфронтации в отношениях с Москвой. Либо Санду уже не способна контролировать PAS, где по мнению политологов, развернулась жестокая внутренняя борьба за пост лидера.

Если позиции Санду в PAS и вправду настолько ослабли, то это плохой знак для президента Молдовы. Это значит, что ее влияние в парламенте, и без того скудное, низвергается до совсем уже микроскопических величин.

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