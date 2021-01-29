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Президент России Владимир Путин

Путин подписал документ о продлении ДСНВ на 5 лет

© CC BY 4.0 / Администрация Президента России
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210129/33429292/putin-podpisal-dokument-o-prodlenii-dsnv-na-5-let.html

Российский лидер подписал документ о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным 29 января, предусматривает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года, сообщает официальный сайт Кремля.

"Президент подписал Федеральный закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", – говорится в сообщении.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.

СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, срок действия которого истекал 5 февраля 2021 года.

Хороший символичный шаг: Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3.
© Video : Ruptly / Sputnik / Минобороны России
"Хороший символичный шаг": Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3

Экс-президент США Дональд Трамп объявил договор невыгодным для США и заявил о необходимости разработки варианта документа с привлечением к переговорам Китая. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.

Президент РФ Владимир Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.

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