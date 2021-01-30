16:44 30 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
Джон Салливан

Салливан: США ведут с РФ серьезный и содержательный диалог по теме СВПД

© AFP 2020 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Политика
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1e/33435957.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20210130/33436099/sallivan-usa-vedut-s-rossia-sereznyy-dialog-po-teme-svpd.html

Белый дом ранее сообщил о намерении президента США Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. США тщательно рассматривают вопрос возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, с Россией ведется серьезный и содержательный диалог по этой теме. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил посол США в Москве Джон Салливан в эфире телеканала "Дождь".

"Вы упомянули очень важный вопрос, который, как мне известно, сейчас рассматривается администрацией в США, - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это вопрос чрезвычайно сложный, я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне его очень тщательно изучают, но это только один пример области, в которой США и Россия ведут серьезный, содержательный диалог", - сказал дипломат.

Президент России Владимир Путин
© CC BY 4.0 / Администрация Президента России
Путин подписал документ о продлении ДСНВ на 5 лет
Белый дом ранее сообщил о намерении президента США Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Хороший символичный шаг": Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3
Россия и США продолжат контакты по организации саммита "пятерки" СБ ООН
Песков озвучил основную тему повестки отношений России и США


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Французская модель Матильда Шаруэ представляет коллекцию итальянского дизайнера Sofia Crociani на Paris Haute Couture Fashion Week
Модные тренды сезона 2021: дизайнеры представили новинки в Париже
Памяти Василия Ланового
Видео - О настоящем - в человеке: памяти Василия Ланового
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться