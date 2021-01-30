Салливан: США ведут с РФ серьезный и содержательный диалог по теме СВПД

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. США тщательно рассматривают вопрос возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, с Россией ведется серьезный и содержательный диалог по этой теме. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил посол США в Москве Джон Салливан в эфире телеканала "Дождь".

"Вы упомянули очень важный вопрос, который, как мне известно, сейчас рассматривается администрацией в США, - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это вопрос чрезвычайно сложный, я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне его очень тщательно изучают, но это только один пример области, в которой США и Россия ведут серьезный, содержательный диалог", - сказал дипломат.

Белый дом ранее сообщил о намерении президента США Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

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